В России появится единый регистр данных всех жителей страны. Соответствующий закон подписал накануне президент РФ Владимир Путин.

Целью создания регистра, как указано в документе, является создание системы учета сведений о населении РФ, "обеспечивающей их актуальность и достоверность". В частности, в базу внесут данные ФИО, пола, гражданства, семейного положения, даты рождения и смерти, а также номера актов, подтверждающие их.

Доступ к этой информации получат государственные и муниципальные органы, МФЦ, нотариусы, сам гражданин или его законный представитель. У двух последних будет право менять данные, при этом порядок изменения информации на основе обращения физического лица или его законного представителя установит кабинет министров. Помимо этого глава государства получает право определять федеральные органы исполнительной власти, которые могут вносить в регистр ранее не учтенные сведения, а также обрабатывать уже имеющиеся.

Согласно закону, Федеральная налоговая служба должна обеспечить защиту записи для недопущения незаконного доступа или уничтожения базы.

Отметим, что помимо граждан России, в регистре появятся данные об "иностранных гражданах и лицах без гражданства, временно или постоянно проживающих на территории Российской Федерации, либо признанных беженцами и получивших временное убежище на территории Российской Федерации, а также об иностранных гражданах, временно пребывающих в РФ и осуществляющих в установленном порядке трудовую деятельность", указано в тексте закона.

Как подчеркнули в ФНС, в этом регистре не будет сведений о доходах россиян, пишут РИА Новости.