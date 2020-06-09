В "Инстаграме" Марата Хуснуллина появился снимок, напоминающий фотографию Владимира Путина 11-летней давности. На фото заместитель Председателя Правительства Российской Федерации изображен с голым торсом на коне.

"Последние недели без перерывов работали над нацпланом, и вот в выходные удалось выехать на природу и открыть купальный сезон вместе со своими любимцами)", - подписано фото.

Похожая фотография президента РФ появилась в сети после его отдыха в Тыве в 2009 году.

Путин на коне

Напомним, что Марат Хуснуллин родом из Казани, здесь же начинал свою карьеру: был генеральным директором ООО "Интерпластсервис", ООО Строительная торгово-промышленная фирма "Ак Барс", депутатом Государственного Совета Республики Татарстан от территориального Прикамского округа, заместителем гендиректора "Татэнерго" и главой Минстроя Татарстана. С 2010 года работал в Москве, в январе 2020 года назначен вице-премьером Правительства РФ.