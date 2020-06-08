80-летнюю пенсионерку из Зеленодольска мошенники лишили всех заработанных за трудовую деятельность сбережений.

По данным МВД РТ, пенсионерка находилась на садовом участке, когда ей позвонил неизвестный. Мужчина, представившись службой безопасности банка, сообщил, что с её банковской карты были сняты денежные средства и такая же ситуация происходит с другой картой.

Незнакомец обратился к ней по имени отчеству, назвал конкретную сумму, которая находилась у нее на банковской карте, поэтому у женщины никаких подозрений не возникло. Злоумышленники сказали ей приехать в отделение банка, где якобы договорились об отслеживании мошенников. Приехав в отделение банка, женщина сняла со счета все деньги, которые накопила за трудовую деятельность и по просьбе лжебанкира перевела их на карту мошенника.

В результате данного преступления местная жительница лишилась более 675 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".