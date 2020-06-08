В Татарстане оштрафовали мужчину за разлив нефти.

Как сообщают в Минэкологии РТ, факт порчи земель в Агрызском районе был выявлен инспекторами министерства в середине мая. Инцидент произошел при несанкционированной перекачке битума, на место были вызваны сотрудники полиции. По подсчетам экологов, площадь загрязнения составила 80,4 квадратных метров.

В ходе расследования личность нарушителя была установлена, а его вина доказана в суде. Согласно решению Агрызского районного суда, гражданину придется возместить ущерб в размере 156 тысяч рублей.