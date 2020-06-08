Жители города Казани рассказали о своих самых заветных мечтах

К старту нового сериала «257 причин, чтобы жить», где главная героиня Женя Короткова составляет список своих желаний в желтом блокноте. Следуя ее примеру, телеканал ТНТ запустил флешмоб и попросил своих подписчиков запостить фото со своими самыми заветными желаниями.

Телеканал ТНТ решил поддержать своих зрителей в непростое для всех время и создал акцию, призывающую пользователей соцсетей в разных городах России подумать о хорошем, вспомнить об отложенных планах, помечтать и вдохновиться мечтами окружающих. В флешмобе приняли участие жители 32 городов.

Жители нашего города мечтали о поездках на море, поступлении в вуз, завести кота или собаку, а многие казанцы просто желали всем счастья - все эти желания стали частью большого списка желаний ТНТ со всей России, и мы надеемся, что все они обязательно сбудутся. Принять участие во флешмобе могли все желающие, конечно, при условии наличия той самой мечты. Флешмоб также поддержали блогеры нашего города, поделившись своими желаниями с подписчиками и передав эстафету своим друзьям.

Тема для флешмоба, посвященного старту в эфире ТНТ сериала «257 причин, чтобы жить», была выбрана неслучайно. По сюжету главная героиня Женя Короткова (Полина Максимова) сумела побороть тяжелое заболевание и теперь она планирует исполнять все свои желания. И в этом ей помогает старенький блокнот, в который она аккуратно записывала все свои мечты, которых набралось целых 256: от «выучить испанский» и «прыгнуть с тарзанки», до «занятий спортом» и «покупки морской свинки». Но самое главное, 257-е желание девушки, как оказалось, было еще впереди.

«257 причин, чтобы жить» — не просто добрая и мотивирующая комедия, а попытка авторов легко и остроумно поговорить со зрителем о синдроме отложенной жизни, дружбе между непохожими людьми, семейных и любовных проблемах.

Ну а пока наш флешмоб завершен, ищите самые интересные желания от участников по хэштегу #списокжеланийказань

А уже сегодня смотрите сериал «257 причин, чтобы жить» в 20:30 на ТНТ и вдохновляйтесь на новые свершения!