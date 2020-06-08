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Фото Миндортранс РТ

На Большом Казанском кольце смонтировали надземный переход с золотым орнаментом

08.06.2020, 10:04 122 1 prokazan.ru

Миндортранс РТ опубликовал новые фотографии со строительства Большого Казанского кольца. На них можно заметить необычное оформление надземного пешеходного перехода - черное основание отделано золотым орнаментом. 

Надземный пешеходный переход украшен орнаментом
Надземный пешеходный переход украшен орнаментом

"Продолжается строительство надземного пешеходного перехода. Ведутся работы по монтажу металлоконструкций каркасов остекления пролетных строений и лестничных сходов №1, 2 и 3, остекление конструкций монолитным поликарбонатом, монтаж архитектурных форм. Выполнена установка в проектное положение пролетного строения надземного пешеходного перехода в пролете между опорами №1 и №2 со смонтированным остеклением и декоративными элементами. Общий вес смонтированных металлоконструкций составил 38 тонн", - прокомментировали в Миндортрансе республики. 

Также на БКК началось устройство дорожного полотна под путепроводом, в связи с этим будут перенесены все коммуникации. Продолжается установка перильных ограждений и опор освещения. Напомним, что строительство началось в июле 2019 года по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и ведутся круглосуточно. Завершение запланировано на 30 августа 2020 года.

Дороги Строительство Казань 100-летие ТАССР
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комментарии

Горожанин
1
08 июня 2020
10:39
Золотой там только откат.

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