63% миллениалов[1] в Казани планируют в ближайшее время приобретать собственное жильё, показало исследование Райффайзенбанка. В онлайн-опросе приняли участие более двух тысяч человек в возрасте 24-38 лет из десяти крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург.

Большинство респондентов (64%) состоят в зарегистрированном браке, 21% на момент исследования были свободны от партнёрских отношений. Ежемесячный доход 47% россиян составляет 30-60 тыс. руб.. Среди казанцев этот показатель несколько выше — 55%. Меньше 30 тыс.руб зарабатывает 34% опрошенных жителей столицы Республики.

Что миллениалы выбирают

Среди тех, кто планирует покупку жилья, 45% казанцев выбирают новостройку, 26% хотят дом с историей. При этом тип недвижимости не имеет значения для каждого третьего респондента.

Согласно исследованию Райффайзенбанка, вне зависимости от региона, определяющий фактор при покупке жилья — цена, а наименьшее значение имеет ремонт.

Почему миллениалы покупают

Покупают квартиры ради увеличения жилплощади миллениалы старше 29 лет (54%), для 24-летних наиболее значимо обустроить дом по собственному желанию (44%).

Значимо больше, чем в остальных регионах, от съёмного жилья устали жители Петербурга (18%) и Ростова-на-Дону (17%). В Казани лишь для 8% респондентов это стало решающим фактором для покупки своего жилья. Самостоятельной жизни хотят, в среднем 21% респондентов. Об увеличении личного пространства больше всего мечтают новосибирцы (65%) и пермяки (55%), в Казани — 47%. Появление ребенка — значимая причина переезда для москвичей (22%). А покупку собственного жилья как инвестицию больше, чем в других регионах, рассматривают жители северной столицы (27%).