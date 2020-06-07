Сообщение о происшествии поступило в 7 вечера. На место спасатели прибыли через 10 минут. В половине девятого вечера водолазы нашли тело ребёнка.

По информации издания, компания друзей отправились купаться на реку. Один из них убежал вперёд, чтобы оказаться на месте первым. Когда его приятели подошли к реке, их друга нигде не было.

Глубина реки в месте, где утонул подросток, составляет 2-2,5 метра, передаёт слова начальника Нурлатского пожарно-спасательного гарнизона Евгения Попова «Нурлат-информ». Ширина реки около 30 метров, дно илистое. Отмечается, что река Кондурча не предназначена для купания.