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Навальный назвал ветерана, выступающего за поправки в конституции, предателем

07.06.2020, 17:28 305 10 prokazan.ru
Ветеран из Казани ответил на оскорбления

Зампредседателя президиума Союза ветеранов РТ Александр Поляков осудил оппозиционного блогера Алексея Навального за его оскорбления в адрес ветерана ВОВ Игната Артеменко. 

«Я сам ветеран, участник боевых действий, и конечно, я осуждаю его слова и заявления, потому что нельзя оскорблять и унижать всех поголовно, тем более таких замечательных и творческих людей. Эти слова были сказаны на всю Россию и на весь интернет. Это некрасиво и непорядочно, поэтому мы, ветераны, осуждаем его поступок», — заявил собеседник в разговоре с Татар-Информ. 

Он подчеркнул, что ветераны обсудят сложившуюся ситуацию в совете, а также доложат об этом его председателю генерал-майору Ахату Юлашеву. 

«Может быть, мы сделаем какое-то дополнительное заявление, и конечно, мы осуждаем заявления и поведение Алексея Навального», — заключил Поляков. 

Кроме того, ветерана поддержал и председатель Республиканского Совета региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Хабир Иштиряков, который также осудил блогера. 

Напомним, ранее Алексей Навальный, разместив ролик от российского международного информационного канала Russia Today, где известные люди высказываются в поддержку голосования за поправки к Конституции, назвал всех выступающих «продажными холуями» и «предателями».

Среди выступающих был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Оппозиционный блогер назвал его предателем.

 

Казань
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комментарии

Ага
18
07 июня 2020
17:44
Навальный вор и должен сидеть в тюрьме! Когда уже ему за все выходки условный срок в реальный превратят?
Горожанин
7
07 июня 2020
17:58
А КОГДА ТЕБЯ ПОСАДЯТ? КАК 100% УРОДА, ХОЛУЯ КРЕМЛЯ И ГОЛУБОГО?
В ответ на комментарий пользователя
Навальный вор и должен сидеть в тюрьме! Когда уже ему за все выходки условный срок в реальный превратят?
Развернуть
Горожанин
9
07 июня 2020
18:02
Ага!! 30 сребреников кремля отрабатываешь?
Верно товарищи?
11
07 июня 2020
18:04
НАВАЛЬНЫЙ - УМ, ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ НАШЕЙ ЭПОХИ!! СЛАВА НАВАЛЬНОМУ!
Горожанин
2
07 июня 2020
18:14
Если это честь и совесть эпохи то лучше бы я не рождался...
В ответ на комментарий пользователя
НАВАЛЬНЫЙ - УМ, ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ НАШЕЙ ЭПОХИ!! СЛАВА НАВАЛЬНОМУ!
Развернуть
Горожанин
0
07 июня 2020
18:25
Не будет. Сисяна держат в живых для того, чтобы он сливал протест, создавая видимость кокозиции. А на деньги, скоммунизженные школьниками из мамкиных кошельков, тот еще омаров жрал, на слонах катался и дочку в Стенфорд устроил, а это дорогое удовольствие.
В ответ на комментарий пользователя
Навальный вор и должен сидеть в тюрьме! Когда уже ему за все выходки условный срок в реальный превратят?
Развернуть
Горожанин
0
07 июня 2020
18:26
Холуи и предатели.
Горожанин
1
07 июня 2020
18:28
Мы про этого ветерана ничего не знаем. Видели только пожилого человека в форме и медалях в одном кадре, рекламного ролика, призывающего пойти на нелепое голосование посреди пандемии ковид, при этом всех наблюдателей будут выгонять каждый час на 10 минут. При этом депутаты всех регионов уже проголосовали и юридически новая конституция уже можно сказать что принята.
Пред упредить людей об опасности этого бес смысленного мероприятия гораздо важнее.
Горожанин
0
07 июня 2020
18:29
Когда уже мусина из домашней тюрьмы на нары переведут?
В ответ на комментарий пользователя
Навальный вор и должен сидеть в тюрьме! Когда уже ему за все выходки условный срок в реальный превратят?
Развернуть
Горожанин
0
07 июня 2020
18:35
Мы знаем что такое сетевое заклепывание, хотя бы из обзоров российских фильмов, как пример что то там про елки-палки. И в таких действиях нет желания принимать участия.
Так же мы знаем, как власть любит поощрять обливание грязью память ветеранов ВОВ, так и афганской войны, без слез что говорится не взглянешь на эту дикую кино пропаганду. Про другие современные войны вообще табу. Если уж говорить о ветеранах.

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