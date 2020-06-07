Зампредседателя президиума Союза ветеранов РТ Александр Поляков осудил оппозиционного блогера Алексея Навального за его оскорбления в адрес ветерана ВОВ Игната Артеменко.
«Я сам ветеран, участник боевых действий, и конечно, я осуждаю его слова и заявления, потому что нельзя оскорблять и унижать всех поголовно, тем более таких замечательных и творческих людей. Эти слова были сказаны на всю Россию и на весь интернет. Это некрасиво и непорядочно, поэтому мы, ветераны, осуждаем его поступок», — заявил собеседник в разговоре с Татар-Информ.
Он подчеркнул, что ветераны обсудят сложившуюся ситуацию в совете, а также доложат об этом его председателю генерал-майору Ахату Юлашеву.
«Может быть, мы сделаем какое-то дополнительное заявление, и конечно, мы осуждаем заявления и поведение Алексея Навального», — заключил Поляков.
Кроме того, ветерана поддержал и председатель Республиканского Совета региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Хабир Иштиряков, который также осудил блогера.
Напомним, ранее Алексей Навальный, разместив ролик от российского международного информационного канала Russia Today, где известные люди высказываются в поддержку голосования за поправки к Конституции, назвал всех выступающих «продажными холуями» и «предателями».
Среди выступающих был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Оппозиционный блогер назвал его предателем.
комментарии
Пред упредить людей об опасности этого бес смысленного мероприятия гораздо важнее.
Так же мы знаем, как власть любит поощрять обливание грязью память ветеранов ВОВ, так и афганской войны, без слез что говорится не взглянешь на эту дикую кино пропаганду. Про другие современные войны вообще табу. Если уж говорить о ветеранах.