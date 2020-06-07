«Я сам ветеран, участник боевых действий, и конечно, я осуждаю его слова и заявления, потому что нельзя оскорблять и унижать всех поголовно, тем более таких замечательных и творческих людей. Эти слова были сказаны на всю Россию и на весь интернет. Это некрасиво и непорядочно, поэтому мы, ветераны, осуждаем его поступок», — заявил собеседник в разговоре с Татар-Информ.