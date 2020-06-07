В Татарстане коронавирус за сутки диагностировали у 54 человек

В Татарстане подтверждено 54 новых случая COVID-19, все контактные.

15 человек госпитализировано, 39 получают лечение на дому.



По возрастным группам:

До 18 лет – 7

От 18 до 30 – 6

От 30 до 50 – 16

От 50 до 60 – 15

От 60 до 70 – 5

От 70 до 80 – 5

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

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Свод по городам и районам:

Казань – 29

Набережные Челны – 11

Алькеевский – 1

Апастовский – 1

Верхнеуслонский – 1

Высокогорский – 1

Дрожжановский – 4

Зеленодольский – 3

Лаишевский – 1

Нижнекамский – 1

Тукаевский – 1

На 7 июня в Татарстане зарегистрировано 3558 случаев COVID-19.