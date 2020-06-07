В Татарстане коронавирус за сутки диагностировали у 54 человек

В Татарстане подтверждено 54 новых случая COVID-19, все контактные.
15 человек госпитализировано, 39 получают лечение на дому.
По возрастным группам:
- До 18 лет – 7
- От 18 до 30 – 6
- От 30 до 50 – 16
- От 50 до 60 – 15
- От 60 до 70 – 5
- От 70 до 80 – 5
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
⠀
Свод по городам и районам:
- Казань – 29
- Набережные Челны – 11
- Алькеевский – 1
- Апастовский – 1
- Верхнеуслонский – 1
- Высокогорский – 1
- Дрожжановский – 4
- Зеленодольский – 3
- Лаишевский – 1
- Нижнекамский – 1
- Тукаевский – 1
На 7 июня в Татарстане зарегистрировано 3558 случаев COVID-19.
комментарии