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Соцсети: полицейские избили мужчину до полусмерти и он час пролежал под дождем

07.06.2020, 10:32 253 2 prokazan.ru
Он лежал голый на асфальте, а изо рта шла кровь

Целый час жители одного из казанских домов пытались вызвать скорую помощь и полицию. Помощь понадобилась мужчине, который, как утверждают пользователи соцсетей, был избит полицейскими до полусмерти. 

Лежащего прямо под дождем голого мужчину очевидцы сняли на видео. При этом голос за кадром сообщает, что ни скорая, ни полиция не приезжали на место происшествия около часа. Сердобольные жильцы накрыли дождевиком мужчину и закрыли его зонтами от дождя. 

«Идет на улице дождь, человек валяется просто. Его избили. Уже лежит около часа, никто не берет трубку, ни полиция <...> Лежит голый, изо рта идет кровь», - сообщил подробности один из очевидцев. 

«Надо было сказать, что кто-то без маски пишет слово Навальный на подъездной двери. Тогда бы быстро приехали», - посоветовали казанцы в соцсети.

Происшествия
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комментарии

Горожанин
4
07 июня 2020
10:49
Не может такого быть, что бы целый час, ни в скорой, ни в полиции не брали трубки. Есть единый номер экстренных служб 112. Сказки рассказываете.
Горожанин
3
07 июня 2020
10:50
Полиция его избила и вы пытались вызвать полицию? Для чего? Что бы добили? Явно тут сказочкой попахивает.
Анвар
0
07 июня 2020
11:02
Пора бить полицейских в тихую как в Америке !!!

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