Целый час жители одного из казанских домов пытались вызвать скорую помощь и полицию. Помощь понадобилась мужчине, который, как утверждают пользователи соцсетей, был избит полицейскими до полусмерти.

Лежащего прямо под дождем голого мужчину очевидцы сняли на видео. При этом голос за кадром сообщает, что ни скорая, ни полиция не приезжали на место происшествия около часа. Сердобольные жильцы накрыли дождевиком мужчину и закрыли его зонтами от дождя.

«Идет на улице дождь, человек валяется просто. Его избили. Уже лежит около часа, никто не берет трубку, ни полиция <...> Лежит голый, изо рта идет кровь», - сообщил подробности один из очевидцев.

«Надо было сказать, что кто-то без маски пишет слово Навальный на подъездной двери. Тогда бы быстро приехали», - посоветовали казанцы в соцсети.