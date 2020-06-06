Экс-полицейского из Казани, изнасиловавшего женщину в общежитии, осудили условно

В Чебоксарах осудили 34-летнего экс-сотрудника патрульно-постовой службы полиции Казани, которого признали виновным в изнасиловании 49-летней женщины. Об этом сообщили в Следственном комитете.

18 ноября прошлого года полицейский на время отпуска приехал в Чебоксары. Там он зашел к другу в общежитие, где они познакомились с женщиной, живущей по соседству. Они предложили ей за плату убраться у них в комнате. Женщина согласилась, а после того, как она помыла полы, ее пригласили за стол.

Через некоторое время женщина ушла к себе в комнату. После этого казанец пошел вслед за ней, где толкнул её на кровать, ударил, а после изнасиловал.

Полицейский был уволен, его признали виновным и приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно.