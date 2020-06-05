В Татарстане за минувшие сутки подтверждено 50 новых случаев COVID-19, все они контактные. Об этом сообщают в оперштабе РТ. 15 человек госпитализировано, 35 получают лечение на дому.
Распределение по возрастным группам:
- До 18 лет – 0
- От 18 до 30 – 4
- От 30 до 50 – 16
- От 50 до 60 – 13
- От 60 до 70 – 11
- От 70 до 80 – 6
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
⠀Свод по городам и районам:
- Казань – 32
- Набережные Челны – 2
- Атнинский – 1
- Буинский – 1
- Высокогорский – 1
- Елабужский – 1
- Зеленодольский – 3
- Нижнекамский – 4
- Нурлатский – 2
- Пестречинский – 1
- Тетюшский – 1
- Тукаевский – 1
⠀Всего 5 июня в Татарстане зарегистрировано 3452 случая COVID-19. О выздоровевших за сутки не сообщается, всего с начала пандемии в РТ скончались 10 пациентов.
комментарии