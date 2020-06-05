В Татарстане за минувшие сутки подтверждено 50 новых случаев COVID-19, все они контактные. Об этом сообщают в оперштабе РТ. 15 человек госпитализировано, 35 получают лечение на дому.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 0

От 18 до 30 – 4

От 30 до 50 – 16

От 50 до 60 – 13

От 60 до 70 – 11

От 70 до 80 – 6

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

⠀Свод по городам и районам:

Казань – 32

Набережные Челны – 2

Атнинский – 1

Буинский – 1

Высокогорский – 1

Елабужский – 1

Зеленодольский – 3

Нижнекамский – 4

Нурлатский – 2

Пестречинский – 1

Тетюшский – 1

Тукаевский – 1

⠀Всего 5 июня в Татарстане зарегистрировано 3452 случая COVID-19. О выздоровевших за сутки не сообщается, всего с начала пандемии в РТ скончались 10 пациентов.