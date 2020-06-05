Райффайзенбанк проанализировал, как изменился подход россиян к планированию отпуска. Согласно данным, полученным в ходе опроса более 2 тысяч жителей крупных городов, в этом году большая часть россиян (57%) планируют отдыхать в России, при этом в топ-5 факторов, определяющих выбор места для путешествия, вошла эпидемиологическая обстановка. Бюджет на отпуск снижается: больше трети отпускников (38%) в этом году планируют потратить на отдых меньше, чем обычно. Среди опрошенных жителей Казани снизят свои расходы на отпуск 35%, большинство — 60% — рассчитываю уложится в свой обычный бюджет.

Отпуск не на диване: секреты экономии

Коронавирус не помешал россиянам строить планы в отношении отпуска. Только 13% респондентов заявили, что проведут это время дома. При этом самым популярным направлением для путешествий в этом году оказалась Россия – локальный туризм выбрали 57% опрошенных. 14% планируют путешествие и зарубеж, и по России. Лишь 16% россиян уверены, что в этом году проведут отпуск за границей. Казанцы, в целом, оказались солидарны с жителями других регионов, в выборе места отдыха в этом году.

Для большинства респондентов (80%) это будет семейный отпуск. Возможно, именно поэтому в 2020 году главным определяющим фактором при выборе направления для путешествия является его стоимость. Почти каждый второй респондент (45%), организовывая отпуск в этом году, не готов потратить более 30 тыс. рублей на человека. Среди жителей Казани такой вариант ответа также был самым популярным. Но стоит отметить, что почти столько же респондентов (41%) сказали, что рассчитывают свои расходы в диапазоне 35-50 тыс. рублей на человека.

«Как показал наш опрос, почти 70% казанцев для оплаты отдыха планируют использовать накопления. А каждый третий, кроме имеющихся сбережений рассчитывает также на кредитную карту. И, в целом, это достаточно разумный подход. Правильное использование кредитной карты позволит пользоваться деньгами банка бесплатно. Для этого лучше рассмотреть карты с льготным периодом от 100 дней», — говорит Станислав Фоминых, директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по РТ.

Главным способом снизить расходы в путешествии 61% опрошенных казанцев называют выбор более экономных вариантов проживания и билетов, чуть менее популярны использование программ лояльности и четкое планирование бюджета.

«Результаты опроса показывают, что карты с кэшбэком как инструмент дополнительной экономии во время путешествия использует каждый третий житель крупных городов. Благодаря Кэшбэк карте Райффайзенбанка даже в непредвиденных тратах появляется легкость и предсказуемость: с каждой покупки вы просто получите 1,5% кэшбэка в рублях», — рассказал Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.

“На Алтае строят эко-отели, на Кольском полуострове – глэмпинги”

Алтай

Большинство россиян, планирующих в этом году путешествовать по России, мечтают отправиться на юг (53%). Почти каждый третий респондент заявил, что хотел бы провести отпуск в Алтае или на Байкале (27%). Среди казанцев, к слову, это направление оказалось наименее популярным. Отправится к заповедным просторам в этом году планируют лишь 15% опрошенных. Более 30% жителей столицы Республики в качестве места путешествиям выбрали крупные города (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград). Однако 80% опрошенных согласились с тем, что активнее путешествовали бы по России, если бы знали об интересных местах и деталях организации маршрута.

“В отпуске хочется не только новых впечатлений и знакомств, смены обстановки, но и праздника жизни! В России наши представления о комфорте и сервисе не всегда совпадают с ожиданиями, но кое-что меняется и у нас. Люди на местах начинают понимать, что путешествия – это не галочки ставить у достопримечательностей. На Алтае строят эко-отели, на Кольском полуострове – глэмпинги, в Дагестане – гостевые дома. Все дело в тех, кто действительно любит свой край и мечтает показать его как можно большему числу людей. Именно таких людей мы находим, подбирая туры по России”, – отметил Михаил Кожухов, президент туристической компании “Клуб путешествий Михаила Кожухова”.

Кольский полуостров

Наиболее интересными и неочевидными местами для путешествий по России эксперты “Клуба путешествий Михаила Кожухова” назвали Алтай, Соловки, Сахалин, Дагестан и Кольский полуостров.

Подавляющее большинство опрошенных казанцев ответили, что никогда не были ни в одном из этих мест, но очень хотели бы там побывать. Абсолютный лидер в этом вопросе оказался Алтай. Почти 90% респондентов мечтают посетить этот регион. Вторую и третью строчку рейтинга занимают Кольский полуостров (72%) и Сахалин (65%). Половина опрошенных также отметили, что хотят также посетить Соловки и Дагестан.

Сахалин

Соловки

Дагестан

Опрос проводился в период с 25 мая по 2 июня 2020 года, в нем приняли участие 2 150 респондентов из 7 крупных городов России. Для того, чтобы использовать весь потенциал выгодного отпуска, Райффайзенбанк рекомендует использовать Кэшбэк карту. Заказать ее можно в приложении Райффайзен-Онлайн, на сайте raif.ru или в любом офисе Райффайзенбанка.