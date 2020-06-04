В ближайшее время в Татарстане ожидается потепление, сообщают в республиканском Гидрометцентре.

5 и 6 июня температура воздуха ночью поднимется до +10..+16, днем до +18..+24 градусов, прогнозируются дожди и сильный ветер, в отдельных районах грозы.

В воскресенье, 7 июня, температурный фон немного повысится. Температура ночью составит +10..+15 градусов, днем потеплеет до +21..+26. Дожди и местами грозы сохранятся, ветер может достигнуть 15-20 метров в секунду.



В начале следующей недели станет еще теплее. По предварительному прогнозу Гидрометцентра, 8 и 9 июня в Татарстане сохранится вероятность кратковременных дождей и гроз. Преобладающие температуры воздуха ночью +11..+16, днем +22..+27 градусов.