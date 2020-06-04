Юлия Топольницкая: «Надо учиться быть ребенком»

8 июня в 20:30 на ТНТ большая премьера — в эфире телеканала стартует новый сериал «257 причин, чтобы жить», в котором главная героиня сумела победить тяжелую болезнь и теперь планирует исполнять все свои мечты, которые она аккуратно записывала в старенький блокнот. Одну из ролей в сериале исполнила Юлия Топольницкая, знакомая зрителям ТНТ по участию в шоу «Однажды в России».

Чему эта история научила именно вас?

Наверное, научила мечтать, помнить про то, что в детстве, мы так часто загадывали желания,самые необычные, сумасшедшие, а сейчас с возрастом иногда перестаешь верить в чудо, думаешь что это какое-то несбыточное желание, а на самом деле надо всегда мечтать! Всегда верить!

Вы играли девушку на 8-9 месяце. Насколько тяжело было таскать груз?

Да, моя героиня находится на 9 месяце беременности и я с большим уважением отношусь к девушкам в положении. Мне было тяжело с накладными животом нагибаться, одеваться, поворачиваться, застегивать босоножки. Очень помогала команда на съемочной площадке. Пока не представляю - как это еще когда твой живот не накладной,а имеет вес.

Как вообще относитесь к тому, что некоторые девушки чуть ли не до срока ходят на работу, а родив через недельку возвращаются обратно?

Я считаю, что это выбор каждой девушки, кому как удобно, кто как себя чувствует и никто не в праве никому ничего запрещать или осуждать девушку, которая находится в положение.

Героиня сериала научилась радоваться мелочам. Скажите, обязательно ли нужно испытать потрясение, чтобы потом обрести счастье?

Я думаю все в нашей голове, можно радоваться мелочам и без дополнительной встряски, просто этому тоже надо учиться! Учиться быть ребенком.

Есть ли у вас какой-то свой проверенный способ для того, чтобы научиться радоваться мелочам?

Я стараюсь выделять позитивные и счастливые моменты каждый день, это уже как традиция.

«257 причин, чтобы жить» с 8 июня в 20:30 на ТНТ