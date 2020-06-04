Выборы президента Татарстана могут состояться 13 сентября, в единый день голосования. Об этом стало известно после заседания Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Согласно требованиям Избирательного законодательства решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Комитет рекомендовал Госсовету включить этот вопрос в повестку дня очередного заседания парламента.

Напомним, что ранее партия "Единая Россия" назвала своих кандидатов на пост главы республики.