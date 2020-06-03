В Росгвардии РТ пояснили видеозапись, которая накануне появилась в социальных сетях. На кадрах можно заметить школьников во дворе учебного заведения и сотрудников ведомства. Как сообщил автор записи, дети хотели нарисовать рисунок к последнему звонку во дворе школы, директор им разрешил, но затем учеников начал выгонять охранник, а на место были вызваны росгвардейцы.

Как рассказали корреспонденту ProKazan.ru в пресс-службе ведомства, сотрудники вневедомственной охраны прибыли на объект в связи с поступившим сигналом. Детей спокойно попросили покинуть территорию двора, те также спокойно вышли.

"На месте выяснилось, что угроза безопасности на охраняемом объекте не подтвердилась. Сотрудники вернулись на маршрут патрулирования. Руководству учреждения сделано предупреждение о недопустимости вызова наряда вневедомственной охраны при отсутствии угрозы безопасности объекту и находящихся на его территории граждан", - пояснили в Росгвардии.