В Татарстане подтверждено 54 новых случая COVID-19, все случаи - контактные, сообщили в оперштабе РТ.
30 человек госпитализировано, 24 получают лечение на дому.
Распределение по возрастным группам:
- До 18 лет – 2
- От 18 до 30 – 3
- От 30 до 50 – 23
- От 50 до 60 – 5
- От 60 до 70 – 10
- От 70 до 80 – 11
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
⠀Новые случаи по городам и районам:
- Казань – 35
- Набережные Челны – 6
- Апастовский – 1
- Буинский – 1
- Высокогорский – 1
- Зеленодольский – 5
- Камско-Устьинский – 1
- Мамадышский – 1
- Нижнекамский – 1
- Пестречинский – 2
⠀На 3 июня в Татарстане выявлен 3351 случай COVID-19, выздоровел 2991 человек, из них 177 за минувшие сутки. Всего с начала пандемии зарегистрировано 10 летальных случаев.
Напомним, ранее сообщалось, что Казань получит из республиканского бюджета деньги на дезинфекцию очагов коронавируса.
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