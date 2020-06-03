В Татарстане подтверждено 54 новых случая COVID-19, все случаи - контактные, сообщили в оперштабе РТ.

30 человек госпитализировано, 24 получают лечение на дому.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 2

От 18 до 30 – 3

От 30 до 50 – 23

От 50 до 60 – 5

От 60 до 70 – 10

От 70 до 80 – 11

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

⠀Новые случаи по городам и районам:

Казань – 35

Набережные Челны – 6

Апастовский – 1

Буинский – 1

Высокогорский – 1

Зеленодольский – 5

Камско-Устьинский – 1

Мамадышский – 1

Нижнекамский – 1

Пестречинский – 2

⠀На 3 июня в Татарстане выявлен 3351 случай COVID-19, выздоровел 2991 человек, из них 177 за минувшие сутки. Всего с начала пандемии зарегистрировано 10 летальных случаев.

Напомним, ранее сообщалось, что Казань получит из республиканского бюджета деньги на дезинфекцию очагов коронавируса.