В Татарстане подростка будут судить уже восьмой раз. Как сообщает Следком РТ, его обвиняют в восьми эпизодах преступлений по статьям "угон", "покушение на угон", "грабеж", и "кража".

По версии следствия, в январе-феврале 2020 года в Казани, а также поселке Васильево 16-летний обвиняемый угнал, либо покушался на угон шести легковых автомобилей. Кроме того, находясь в баре в поселке Васильево злоумышленник попытался украсть упаковку с пивом. Взяв напиток из холодильника, и подойдя к барной стойке он приложил к терминалу оплаты кусок пластмассы. Однако бармен, ввиду юного возраста молодого человека отказался продавать ему пиво. Тогда злоумышленник попытался несколько раз ударить мужчину по лицу, после чего убежал, однако пакет порвался и спиртное вывалилось из него. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что находясь в одном из магазинов города Волжска он похитил оттуда шампуни и бальзамы на сумму более 2,6 тысяч рублей.

Сейчас подросток находится под стражей, уголовное дело по существу рассмотрит суд.