Ассоциация АТП РТ просит МВД РТ заблокировать номера телефонов из объявлений, которыми вандалы в Казани обклеивают информационные табло на остановках общественного транспорта.

Ежедневно сотрудникам "Организатора пассажирских перевозок" приходится очищать два-три табло, заклеенные объявлениями, за две недели очищено более 40 табло на остановках. Чаще всего, как сообщают в Ассоциации АТП РТ, чаще всего вандалы портят их ночью и в дневное время, и поймать их за руку сложно. Как пояснил председатель Ассоциации Сергей Темляков, на объявления жалуются и горожане. Перевозчики обратились к МВД республики с просьбой о содействии.

"Мы согласны с пассажирами, остановка должна выглядеть эстетично, а информационные табло быть без навязчивой рекламы. Поймать за руку вандала очень сложно. Вандал подошел, за несколько секунд приклеил объявление и ушел. Просим руководство МВД РТ помочь в решение вопроса. Выход из сложившейся ситуации видим в том, что необходимо блокировать номера одних и тех же телефонов, объявления с которыми навязчиво появляются на остановках общественного транспорта Казани. Просим руководство МВД РТ оказать содействие и начать блокировку номеров телефонов. Данная мера поможет решить проблему. Ведь вандалы поймут, если их номер появится на информационном табло до них никто не сможет дозвониться", - пояснил Темляков.