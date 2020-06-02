Роспотребнадзор выпустил рекомендации для избирательных комиссии для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ.

В документе указано, что на избирательном участке гражданам кратковременно придется снимать медицинские маски.

"Гражданам, прибывшим для голосования в защитных медицинских масках, рекомендовать кратковременно снимать их при предъявлении документов, удостоверяющих личность",- сказано в рекомендациях.

Также сообщается, что избиратель не должен передавать в руки членам комиссии свой паспорт: он должен держать и листать его самостоятельно.

Напомним, что накануне Владимир Путин утвердил датой для голосования 1 июля, этот день станет в стране выходным.