В Казанском федеральном университете провели тестирование переболевших коронавирусом на наличие у них антител к инфекции. Об этом сообщают в пресс-службе вуза. Из 14 протестированных у 12 человек обнаружен высокий титр антител, то есть они могут стать донорами плазмы.

КФУ принимает участие в программе внедрения технологии использования плазмы переболевших коронавирусом доноров и изучения ее эффективности у пациентов с COVID-19. С помощью разработанной в учебном заведении тест-системы определяют титр антител у доноров, у которых впоследствии берут плазму для переливания тяжелобольным пациентам с коронавирусом.

Доноры сдают около 600 миллилитров плазмы в ходе специальной процедуры ­- плазмафереза. У пациента забирают только плазму, а все клетки крови возвращаются обратно. Таким образом, он не испытывает дискомфорта. Недостающий объем замещается физиологическим раствором. Такого объема плазмы достаточно, чтобы помочь троим пациентам.

На сегодняшний день пять пациентов, протестированных на антитела в КФУ, получили лечение на базе Республиканской клинической больницы с применением плазмы крови. Все пациенты хорошо перенесли процедуру, врачи отмечают улучшение состояния. Сейчас разрешение на практическое применение плазмы получено Городской клинической больницей №7. Обсуждается вопрос расширения банка плазмы победивших COVID-19 и мест оказания процедуры.