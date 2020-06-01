15 июня в 21:00 на ТНТ состоится премьера фантастической комедии «Проект «Анна Николаевна» со звездой «Реальных пацанов» Зоей Бербер в роли андроида-полицейского. В сериале снялись Сергей Гармаш, Антон Филипенко, Маруся Климова, Федор Лавров, Кузьма Сапрыкин, Анна Котова-Дерябина, Ирина Розанова и др.

«Проект «Анна Николаевна» — это первый на нашем телевидении сериал, ловить преступников в котором будет самая настоящая робокопка, созданная в недрах российской научной лаборатории.

Начальнику полицейского отдела городка Корчма Виктору Сергеевичу Галузо поручили специальное задание: принять на работу сильную, ловкую и смелую Анну Николаевну Королькевич. Она в совершенстве владеет оружием, знает технику рукопашного боя, может достать любую информацию о подозреваемых за пару секунд, а еще она красивая и для нее не проблема поддержать любой разговор. Звучит идеально, даже слишком. Потому что Анна Николаевна — андроид! И этот нюанс Галузо обязан держать в секрете.

Своим подопечным, операм и майорам, Виктор Сергеевич говорит, что капитан Королькевич — дочка замминистра. Сначала к новой сотруднице, которая готова штрафовать коллег за любые мелкие правонарушения типа курения на крыльце или превышения скорости (потому что так она запрограммирована!) в отделе отнесутся с недоверием. Ее появление перевернет с ног на голову все устройство полицейского отдела, а майор Пожарский, в чьей личной жизни давно все наперекосяк, начнет испытывать к ней любовные чувства.

Премьера сериала состоялась в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD», где фантастическая комедия получила достойный зрительский рейтинг. Для ТНТ данная коллаборация позволила предложить своей многомиллионной аудитории премьеру с узнаваемыми и любимыми актерами, а сериалу получить действительно массовый охват за счет возможностей главного развлекательного телеканала.

«Проект «Анна Николаевна» — с 15 июня в 21:00 на ТНТ!