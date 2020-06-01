В Казани приставы по решению суда временно закрыли закусочную по адресу Мусина, 68Б.

По данным пресс-службы УФССП РТ, индивидуальный предприниматель допустил нахождение посетителей без масок и перчаток. В отношении владельца кафе было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.6.1. КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Уточняется, что аналогичное правонарушение предприниматель уже совершал. Деятельность пункта питания приостановлена на 10 суток.

Напомним, что это далеко не первый в Казани случай, когда предприятия наказывают по статье 20.6.1 КоАП. Так, ранее приставы закрыли один из павильонов "Шаурма на углях", а также продуктовый магазин на Чуйкова.