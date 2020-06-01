В Татарстане за минувшие сутки подтверждено 50 новых случаев COVID-19, из них 1 – завозной, остальные контактные, сообщает оперштаб РТ. Из новых заболевших 19 человек госпитализировано, 31 получает лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 0

От 18 до 30 – 6

От 30 до 50 – 17

От 50 до 60 – 12

От 60 до 70 – 12

От 70 до 80 – 3

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

⠀Новые случаи по городам и районам:

Казань – 23

Набережные Челны – 18

Агрызский – 1

Буинский – 1

Высокогорский – 1

Камско-Устьинский – 1

Кукморский – 1

Мензелинский – 1

Нижнекамский – 3

Всего по данным на 1 июня в Татарстане зарегистрировано 3244 случая COVID-19, 10 летальных исходов, 2690 пациентов выздоровели, в том числе 74 человека за минувшие сутки. Таким образом, число активных случаев в Татарстане на сегодняшний день составляет 544.