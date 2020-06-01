В Татарстане за минувшие сутки подтверждено 50 новых случаев COVID-19, из них 1 – завозной, остальные контактные, сообщает оперштаб РТ. Из новых заболевших 19 человек госпитализировано, 31 получает лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.
Распределение по возрастным группам:
- До 18 лет – 0
- От 18 до 30 – 6
- От 30 до 50 – 17
- От 50 до 60 – 12
- От 60 до 70 – 12
- От 70 до 80 – 3
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
⠀Новые случаи по городам и районам:
- Казань – 23
- Набережные Челны – 18
- Агрызский – 1
- Буинский – 1
- Высокогорский – 1
- Камско-Устьинский – 1
- Кукморский – 1
- Мензелинский – 1
- Нижнекамский – 3
Всего по данным на 1 июня в Татарстане зарегистрировано 3244 случая COVID-19, 10 летальных исходов, 2690 пациентов выздоровели, в том числе 74 человека за минувшие сутки. Таким образом, число активных случаев в Татарстане на сегодняшний день составляет 544.
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