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COVID-19 в Татарстане
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Фото Prokazan.ru

В Татарстане на 1 июня коронавирусом болеют 544 человека, 50 прибавилось за последние сутки

01.06.2020, 11:11 172 2 prokazan.ru
Оперштаб озвучил свежие данные по заболеваемости

В Татарстане за минувшие сутки подтверждено 50 новых случаев COVID-19, из них 1 – завозной, остальные контактные, сообщает оперштаб РТ. Из новых заболевших 19 человек госпитализировано, 31 получает лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.

Распределение по возрастным группам:

  • До 18 лет – 0
  • От 18 до 30 – 6
  • От 30 до 50 – 17
  • От 50 до 60 – 12
  • От 60 до 70 – 12
  • От 70 до 80 – 3
  • От 80 до 90 – 0
  • Старше 90 – 0

⠀Новые случаи по городам и районам:

  • Казань – 23
  • Набережные Челны – 18
  • Агрызский – 1
  • Буинский – 1
  • Высокогорский – 1
  • Камско-Устьинский – 1
  • Кукморский – 1
  • Мензелинский – 1
  • Нижнекамский – 3

Всего по данным на 1 июня в Татарстане зарегистрировано 3244 случая COVID-19, 10 летальных исходов, 2690 пациентов выздоровели, в том числе 74 человека за минувшие сутки. Таким образом, число активных случаев в Татарстане на сегодняшний день составляет 544. 

Медицина / Минздрав Коронавирус Татарстан Казань Общество
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комментарии

Русский обыватель
0
01 июня 2020
11:23
А что если болеющий гонореей заодно короновирус подцепить? Очень волнуюсь.
Горожанин
0
01 июня 2020
11:46
У тебя не гонорея, у тебя сифилис. Головного мозга.
В ответ на комментарий пользователя
А что если болеющий гонореей заодно короновирус подцепить? Очень волнуюсь.
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Горожанин
0
01 июня 2020
12:04
Вот пишут, что данные по Москве занижены втрое. Интересно, а в Казани то же самое? Можно ли верить цифрам по Казани?

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