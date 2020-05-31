Из-за ливня на Проспекте Победы затопило дорогу и образовалась пробка

В Казани участок дороги на Проспекте Победы затопило после сильного ливня. Фото и видео с места событий жители города публикуют в социальных сетях.

Из-за сильного дождя на дороге образовалась пробка:

Пользователи соцсетей не оставили инцидент без комментариев:

"Главное, чтобы все в масках и перчатках были, а то что топит, это всё ерунда", - написала жительнца Казани.

"Проектировщики не знают, что бывает дождь...", - сыронизировал еще один пользователь.

"Когда ливневки еще спрятаны под новым асфальтом, а тут дождь", - написала еще одна женщина.