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Из-за ливня на Проспекте Победы затопило дорогу и образовалась пробка

31.05.2020, 16:43 401 5 prokazan.ru

В Казани участок дороги на Проспекте Победы затопило после сильного ливня. Фото и видео с места событий жители города публикуют в социальных сетях. 

Из-за сильного дождя на дороге образовалась пробка: 

Пользователи соцсетей не оставили инцидент без комментариев:

"Главное, чтобы все в масках и перчатках были, а то что топит, это всё ерунда", - написала жительнца Казани.

"Проектировщики не знают, что бывает дождь...", - сыронизировал еще один пользователь.

"Когда ливневки еще спрятаны под новым асфальтом, а тут дождь", - написала еще одна женщина. 

Дороги Происшествия Татарстан Общество
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комментарии

Горожанин
1
31 мая 2020
16:57
Д у р е н ь не кто замутил плюшевый водоотвод, а кто точилу без шнорхеля хапнул - теперче - здрастье , гидроудар.
Горожанин
0
31 мая 2020
17:01
Обычный дождь. Ливневка не соответствует стандарту.
Ага
1
31 мая 2020
17:06
Лепота то какая! Пойду скорее, свою жoпy намою, до блеска натру.
Горожанин
1
31 мая 2020
17:08
Эта лужа там всегда была
Русский обыватель
12
31 мая 2020
17:32
У нас в туалете здания на Московской 42 каждый день такое, потому что в нашем штабе много малолетних свиней, которых папы с мамами не научили смывать за собой и не бросать окурки в унитаз.

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