В Казани спасатели более 10 часов уговаривают мужчина слезть с дерева

В Казани спасатели более 10 часов пытаются уговорить мужчину, забравшегося на дерево, спуститься вниз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Звонок в дежурную часть о мужчине, который забрался на дерево во дворе дома по ул. Амирхана, 38, поступил в первом часу ночи. На место происшествия выехали спасатели, пожарные и медработники. Однако мужчина до сих пор отказывается спускаться вниз, спасатели уговаривают его более 10 часов. Мотивы забравшегося на высоту парня неизвестны. Слезать с дерева добровольно он не хочет, а применять силовые методы рискованно.