В Татарстане продолжает снижаться темп прироста новых случаев COVID-19. На этой неделе он составил 2,2%, сообщила в ходе онлайн-совещания глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина. Также она отметила, что республика приближается ко второму этапу снятия ограничений.

"С учетом снижения случаев заболевания мы уверенно достигли первого этапа снятия ограничений и начали приближаться к достижению критериев для перехода на второй этап. Я остерегаюсь делать прогнозы на ближайшую неделю, и пока ситуация остается достаточно хрупкой", - сообщила она.

Добавим, что на сегодняшний день Татарстан продолжил снижаться в общероссийском рейтинге регионов по заболеваемости коронавирусом и занимает 65 место, среди регионов Приволжского федерального округа – 10 место.

Ранее Патяшина также ответила на вопросы о том, когда в РТ откроются заведения общепита и начнутся массовые мероприятия.