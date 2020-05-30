В Татарстане подтверждено 63 новых случая COVID-19, из них завозной – 1, остальные контактные.



14 человек госпитализировано, 49 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.



По возрастным группам:

До 18 лет – 5

От 18 до 30 – 12

От 30 до 50 – 23

От 50 до 60 – 14

От 60 до 70 – 6

От 70 до 80 – 3

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

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Свод по городам и районам:

1. Казань – 42

2. Набережные Челны – 8

3. Арский – 1

4. Атнинский – 2

5. Буинский – 1

6. Елабужский – 1

7. Зеленодольский – 1

8. Нижнекамский – 3

9. Новошешминский – 1

10. Сабинский – 1

11. Тукаевский – 2

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На 30 мая в Татарстане зарегистрировано 3142 случая COVID-19. Смертельных случаев – 10.



Выздоровело 2585 человек, в том числе 103 за последние сутки.