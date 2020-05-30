В Татарстане подтверждено 63 новых случая COVID-19, из них завозной – 1, остальные контактные.
14 человек госпитализировано, 49 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.
По возрастным группам:
До 18 лет – 5
От 18 до 30 – 12
От 30 до 50 – 23
От 50 до 60 – 14
От 60 до 70 – 6
От 70 до 80 – 3
От 80 до 90 – 0
Старше 90 – 0
⠀
Свод по городам и районам:
1. Казань – 42
2. Набережные Челны – 8
3. Арский – 1
4. Атнинский – 2
5. Буинский – 1
6. Елабужский – 1
7. Зеленодольский – 1
8. Нижнекамский – 3
9. Новошешминский – 1
10. Сабинский – 1
11. Тукаевский – 2
⠀
На 30 мая в Татарстане зарегистрировано 3142 случая COVID-19. Смертельных случаев – 10.
Выздоровело 2585 человек, в том числе 103 за последние сутки.
В Татарстане зарегистрировано 63 новых случая COVID-19, один из них - завозной
В Татарстане подтверждено 63 новых случая COVID-19, из них завозной – 1, остальные контактные.
читайте также:В Татарстане объявили штормовое предупреждение
Двое челнинских медиков попали в «Список памяти» погибших от COVID-19
«Больше никто не посмеет тебя забрать»: жительница Казани смогла вернуть дочь из детского дома
Россия предложила ВОЗ сразу восемь видов вакцин от COVID-19
Полиция задержала наркокурьера, который пытался провезти через Казань больше килограмма героина
В Татарстане ищут упавшего с 200-метрового обрыва парня
В Казани на проспекте Победы Лада вылетела прямо в столб, водитель в больнице
В Казани медики и волонтеры продолжат бесплатно ездить на общественном транспорте
В России СМИ включили в список отраслей, пострадавших от коронавируса
Из-за халатности сотрудников Исполкома Казани на Лево-Булачной улице пошли трещинами жилые дома
Лето в Татарстане начнется с резкого похолодания
В Татарстане изменится схема начислений за детсады. Родители смогут платить меньше
В Татарстане число выздоровевших от COVID-19 за сутки вновь превысило количество заболевших
Прокуратура Татарстана начала проверку из-за детей, которых засняли играющими на крыше многоэтажки
У жителя Казани в квартире загорелся холодильник, есть пострадавшие
«Я готов к любым вызовам»: Рустам Минниханов идет на новый президентский срок
«Мы туда еще 25 лет назад лазили»: в Казани на Мусина засняли детей, сидящих на крыше многоэтажки
В Казани на Сибирском тракте заметили полуголого мужчину на «розовом фламинго»
В Республиканском онкодиспансере Татарстана прооперировали столетнего пациента
Академик РАН предупредил о болезнях, которые вызовет постоянное ношение масок и перчаток
В Казани грузовик с газовыми баллонами влетел в трамвайную остановку
комментарии