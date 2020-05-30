С нового благоустроенного участка набережной озера Кабан убрали ограждения. Завершены работы на территории от памятника Шигабутдину Марджани до улицы Татарстан.

Казанцы и гости смогут увидеть здесь обустроенную нижнюю палубу со стороны театра им. Камала, велодорожку, домик для лебедей, благоустроенный участок Старо-Татарской слободы на улице Шигабутдина Марджани, помещения кафе и круглогодичный общественный туалет, пирс и павильон для проката лодок и катамаранов, новые цветы и деревья.

Благоустройство набережной планируется закончить к началу осени. Там появятся фитоочистные каскады, амфитеатр, гамаки, спортплощадка, озелененная территория, пикник-парк, велодорожки и велопарковки. Планируется построить пешеходный мост над водой к улице Шигабутдина Марджани. На участке данной улицы, где появится выход к воде, установят скамейки, урны, клумбы и навигацию. Будут работать кафе, прокат лодок и туалет.

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