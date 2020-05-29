Оператор связи запустил каналы общения с корпоративными клиентами в популярном мессенджере WhatsApp.

Бизнес-подразделение ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) расширяет спектр каналов взаимодействия и непрерывной поддержки для корпоративных клиентов. Теперь новые и потенциальные клиенты могут получить консультации по продуктам, подключенным сервисам, информацию о состоянии своего счета в популярном мессенджере WhatsApp.

Традиционно Билайн Бизнес оказывал поддержку своих клиентов по телефону и электронной почте. В случае возникновения вопросов клиенты могли позвонить по указанному на веб-сайте номеру, оставить заявку на обратный звонок или написать на электронную почту. Голосовой канал связи был наиболее востребованным, но не всегда удобным для клиента.

Когда пользователь находится в дороге или на рабочей встрече, ему удобнее взаимодействовать с оператором связи через мессенджеры. А клиенты, находящиеся в роуминге, экономят на связи, используя лишь локальное интернет-соединение. Наконец, есть отдельная категория пользователей, которые просто не любят общаться по телефону. В Билайн учли подобные пожелания клиентов и подключили канал WhatsApp Business API* .

Подключение к WhatsApp Business API было реализовано через официального сервис-провайдера Infobip. Благодаря наличию у Infobip собственной чат-платформы Conversations** Билайн Бизнес получил готовое решение для обработки поступающих обращений и возможность отвечать на них в едином интерфейсе в режиме реального времени. Таким образом, компания не тратила ресурсы на интеграцию WhatsApp Business API со своей чат-платформой и всего за 2 месяца после выбора провайдера смогла запустить новый канал. В настоящее время канал WhatsApp работает в тестовом режиме. Чтобы обратиться за поддержкой нужно перейти по ссылке на сайте Билайн Бизнес.

Пока новой услугой могут воспользоваться только корпоративные клиенты Билайн, но компания проводит тестирование чата в официальном бизнес-канале WhatsApp, и, возможно, уже в ближайшем будущем сервис станет доступным для всех пользователей.

* WhatsApp Business API (англ.) – инструмент WhatsApp для бизнеса, облегчающий общение с клиентами.

** Conversations (англ.) – обсуждение.