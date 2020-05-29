Средства массовой информации включили в список отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Такое постановление сегодня, 29 мая, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В числе мер поддержки, которыми смогут пользоваться российские медиа, – полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС) и арендных платежей, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке 2% на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

"Дополнительно для представителей малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов (и снижение их размера в два раза, если заработная плата работников выше 1 МРОТ), реструктуризация выплат, сформировавшихся в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, сроком на один год ежемесячно равными долями.

Также для них действует прямая финансовая поддержка в виде субсидий (грантов), которые можно потратить на зарплаты, оплату долгов за коммунальные услуги. Средства предоставляются из расчёта 1 МРОТ на каждого сотрудника. Компании, которые в силу разных обстоятельств имеют техническую задолженность по налогам и страховым взносам, могут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает 3 тыс. рублей", - сообщается на сайте Правительства РФ.

Напомним, что ранее Рустам Минниханов обращался в Правительство страны с просьбой включить СМИ в этот список.