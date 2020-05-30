Наркокурьер пытался провезти через Казань больше килограмма героина. По данным МВД РТ, его задержали на посту "Тула-1".

Сотрудники ГИБДД остановили иномарку, при виде полицейских мужчина начал заметно нервничать, инспекторами было принято решение досмотреть автотранспорт. В ходе досмотра под капотом был обнаружен и изъят полимерный пакет, внутри которого находился пластмассовый баллон с порошкообразным веществом. Результаты исследований показали, что мужчина перевозил с собой героин общим весом 1327,2 грамма.

45-летний задержанный пояснил, что является курьером одного из интернет-магазинов. Наркотическое средство он забрал в Московской области и вез в Челябинск.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере".