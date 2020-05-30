Банк «Открытие» предложил действующим клиентам новый формат своего карточного флагмана Opencard – виртуальную карту.

Теперь оформить Opencard можно без посещения отделения - карта оформляется и обслуживается онлайн. Безвизитная технология выпуска карты особенно актуальна для клиентов, находящихся на самоизоляции.

Виртуальная Opencard – это расчетная банковская карта без физического носителя (пластика), с отдельным банковским счетом и специальным дизайном. Карта может быть как рублевой, так и валютной – открыть счет можно в национальной валюте, долларах США или евро.

Виртуальной картой можно пользоваться точно так же, как и обычным пластиком - хранить на ней деньги, совершать переводы на другие карты и счета, оплачивать покупки в интернете или в обычных магазинах с помощью смарт-устройств, поддерживающих технологии бесконтактной оплаты – Apple pay, Google Pay, Mir Pay и др. Реквизиты карты будут доступны клиенту в безопасном режиме отображения в интернет-банке.

Комиссия за выпуск виртуальной карты так же снижена по сравнению с пластиковой картой - всего за 99 рублей клиенты смогут, не выходя из дома, получить полноценный платежный инструмент с кэшбэком до 11%, бесплатными снятиями в любых банкоматах, бесплатными переводами* и без ежемесячной комиссии за обслуживание.

Оформить виртуальную карту можно в несколько кликов в интернет-банке «Открытие Online».

В ближайшее время карта будет также доступна и в мобильном приложении «Открытия» для пользователей iOS, в июле – для пользователей Android.

* до 20 000 руб. в месяц; свыше 20 0000 руб. – комиссия 1,5% от суммы операции, мин. 50 руб.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.