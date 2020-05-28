Минздрав России рекомендовал не учитывать в статистике случаев заражения коронавирусом больных, у которых нет жалоб на самочувствие. Их предложили причислять к носителям вируса.

Сегодня в Правительстве Татарстана заверили, что в республике система подсчета не изменится.

"У нас статистика идет через Минздрав и Роспотребнадзор, это совместная работа. Мы можем лишь сказать, что там система подсчета, которую мы вели, она такая же осталась, ничего не изменилось. А что касается рекомендаций или инициатив, к ним надо достаточно осторожно относиться", - заявила глава пресс-службы президента РТ Лилия Галимова на онлайн-брифинге.

Также она отметила, что пока документально принятого решения о новом принципе подсчета числа заболевших нет.

Напомним, по данным на 28 мая в Татарстане выявлено 3026 случаев коронавируса, выздоровело 2350 пациентов, зарегистрировано 10 летальных исходов.