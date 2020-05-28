В Казани мужчину, который жестоко убил маленькую дочь, освободили от уголовной ответственности.

Верховный суд РТ рассмотрел постановление о применении принудительной меры медицинского характера в отношении 36-летнего жителя города Казани. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью".

По версии следствия, не позднее 3 июля 2019 года мужчина, находясь в квартире дома на улице Камиля Якуба в Казани, нанёс ребенку не менее трёх ударов кухонным ножом по телу, голове и шее. От полученных ранений девочка скончалась на месте.

Согласно выводам судебно-психиатрической экспертизы в момент совершения убийства фигурант дела находился в состоянии временного психического расстройства. Суд освободил мужчину от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар, сообщили в прокуратуре РТ.