Жители Казани оценили размер необходимого финансового резерва в 369 тыс. рублей

27 мая 2020 года, Казань — Россияне оценили размер необходимых им сбережений на случай финансовых трудностей. В разных городах он составляет от 240 тыс. до 580 тыс. рублей, а средняя оценка по России — около 350 тыс. рублей, выяснилось в результате исследования компании «Сбербанк Управление Активами», проведенного в 37 российских городах. Жители Казани оценили необходимый размер сбережений на случай финансовых трудностей в 369 тыс. рублей.

В ходе опроса россиян просили ответить на вопрос, какой размер сбережений требуется для того, чтобы семья комфортно себя чувствовала в случае финансовых трудностей, таких как потеря работы или непредвиденные экстренные расходы. Необходимый размер финансового резерва смогли назвать 87% респондентов. При этом 41% опрошенных заявили, что нормальная, достойная жизнь невозможна без наличия в семье подушки финансовой безопасности. Самое большое число тех, кто считает финансовый резерв необходимым для нормальной жизни, характерно для групп со средними и невысокими доходами.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк: «Уровень финансовой грамотности среди наших клиентов растет. Это находит отражение в том, что для создания накоплений они начинают использовать широкий спектр инструментов. К примеру, растет спрос на инвестиционные инструменты, такие как паевые фонды, индивидуальный инвестиционный счет и накопительное страхование жизни».

Как выяснилось, оценка финансового резерва зависит от пола и образования респондентов. Так, мужчинам нужна гораздо большая «подушка безопасности» — 418,5 тысячи рублей, в то время как женщинам достаточно почти на 35% меньше — 277 тысяч рублей. Участникам опроса с высшим и послевузовским образованием требуется 463 тысячи рублей для того, чтобы пережить финансовые невзгоды. Респондентам со средним техническим образованием нужно почти вдвое меньше — 244 тысячи.

В целом, вне зависимости от уровня дохода россияне примерно одинаково оценивают размер необходимых им средств для того, чтобы справиться с финансовыми трудностями: от 318,5 тысячи рублей у тех людей, чей уровень доходов не позволяет делать накопления, до 365 тысяч для тех, у кого есть сбережения, которых бы хватило на новую машину (эти группы охватывают 97% всех респондентов).

Больше всего денег для «финансовой подушки безопасности» требуется жителям Санкт-Петербурга (582 тысячи рублей), а вот москвичи на втором месте — 521,5 тысячи рублей. Также в пятерку городов по размеру желаемого финансового резерва вошли Пермь, Тюмень и Екатеринбург.

Исследование проводилось в мае 2020 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов.

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