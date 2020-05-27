В Казани прошел велопробег, посвященный столетию образования ТАССР. Участники акции нанесли на карту города надпись «ТАССР 100» с помощью GPS-навигации. Они проехали по улицам Восстания, Ибрагимова, Декабристов, Академика Королева, Восход и другим. Дистанция составила 15 километров, сообщают в Администрации Кировского и Московского районов.

На карту Казани нанесли надпись ТАССР 100

В числе участников велопробега были глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов, депутат Казанской городской Думы Делюс Сиразетдинов, победитель конкурса «Учитель года России-2017» Алмаз Хамидуллин, первый проректор КГЭУ Александр Леонтьев и директор центра маркетинга КГЭУ Рафаэль Аскаров, а также команда администрации Кировского и Московского районов. Всего к акции присоединились 10 человек.