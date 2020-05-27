За минувшие сутки в Татарстане выписаны по выздоровлению 134 пациента, у которых ранее был выявлен коронавирус. Об этом сообщили в оперштабе РТ по борьбе с инфекцией.

Число новых случаев COVID-19 на 27 мая составило 54, что более чем в два раза меньше количества выздоровевших за сутки. Всего с начала пандемии в республике выявлено 2966 случаев коронавирусной инфекции, уже выздоровели 2226 человек. За весь период было зарегистрировано 10 смертельных случаев.

Отметим, что общероссийские тенденции также показывают улучшение ситуации: уже в третий раз по данным за сутки число выздоровевших превышает количество новых случаев. Всего в России на 27 мая заболело 370 680 человек, выписаны 142 208 пациентов.