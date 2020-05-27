Европейский суд по правам человека присудил 45 тысяч евро вдове жителя Казани Радика Рамазанова, пишет "Новая газета" со ссылкой на слова юриста Игоря Шолохова. Рамазанова 13 лет назад по ошибке застрелили сотрудники МВД.

По данным следствия, в январе 2007 года оперативники Алексей Дукс и Руслан Тазиев по ошибке ворвались в квартиру 31-летнего Рамазанова. Они перепутали ее с соседней, где находились наркодилеры. По словам тестя Рамазанова, силовики были в штатском и не представились.

Правоохранители уверяли, что Рамазанов набросился на них с молотком, поэтому Дукс выстрелил в него. Позже пострадавший скончался в машине скорой помощи. При этом все молотки нашли сложенными в ящике для инструментов, а экспертиза установила, что входное отверстие пули у погибшего находилось на спине.

Ведомственная проверка признала действия милиционеров правомерными, но прокуратура с этим не согласилась и предъявила им обвинения в незаконном проникновении в жилище и превышении полномочий с применением оружия и тяжких последствий, а Дуксу еще и в убийстве. Однако суд в 2009 году оправдал оперативников, не найдя состава преступления. Верховный суд РТ поддержал решение.

ЕСПЧ счел, что российские власти нарушили статью европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. По мнению суда, спецоперация была организована не должным образом и не сводила к минимум применение силы и риск гибели людей.