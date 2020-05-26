Retail Innovation Tech Alliance* (RITA), в составе Х5 Retail Group, Билайн, Группы «М.Видео-Эльдорадо» и Hoff, подвёл итоги первого этапа скаутинговой программы.

В рамках отбора стартапов было получено 395 заявок из 17 стран (Россия, Беларусь, Великобритания, Германия, Испания, Израиль, Казахстан, Литва, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Румыния, США, Сербия, Украина, Финляндия, Эстония). Объём полученных заявок в 4 раза превысил план программы. 15 стартапов вышли в финал и приняли участие в онлайн deal flow сессии** с экспертами RITA. Оператором скаутинга на территории России и СНГ выступила компания GoTech Innovation.

Большинство предложенных инновационных решений относится к следующим сферам: улучшение взаимоотношений с покупателем, дистанционная поддержка онлайн-продаж, повышение эффективности бизнес-процессов в офлайн-торговле (при доставке и сборке заказов, при транспортировке товаров), а также решения в области рекламных, маркетинговых и финансовых технологий, домашних мобильных развлечений и автоматического дизайна интерьеров. В своих решениях стартапы-участники конкурса используют следующие технологии: AI/Machine Learning (20%), IoT/Robotics (11%), Big Data (7%), Computer vision (6%), Cloud Tech (6%), AR/VR (5%) и другие***.

В программе RITA приняли участие компании c решениями разной степени зрелости: 25% находятся на стадии pre-seed (предпосевная стадия), 11% - на стадии seed (посевная стадия), 27% команд отнесли себя к стадии startup, 24% пришло от компаний на стадии роста (growth) и 7% на стадии масштабирования на международные рынки (expansion). 43% участников указали, что являются резидентами или выпускниками акселераторов, а 47% имеют первые продажи.

В финал вышли 15 команд, которые получат возможность доработать MVP, проверить работоспособность технологии, запустить пилот с партнёрами альянса RITA и реализовать свой проект для миллионов клиентов и в тысячах торговых точек. Наибольшее количество баллов от компаний партнеров RITA получил стартап, разработавший технологическую платформу для расчета клиента по биометрии лица, у него появилась возможность принять участие в программе акселерации парижского ритейл-хаба Lafayette Plug & Play.

RITA – принципиально новый подход к поиску инноваций. Это объединение беспрецедентно для российского ритейла: усилия сразу четырех крупнейших компаний объединяются для эффективного скаутинга по всему миру. На этой площадке партнёры свободно обмениваются опытом, оценкой решений и результатами внедрений.

Ознакомиться со списком участников Deal Flow Session RITA 14 мая, а также подробнее узнать о результатах первого отбора стартапов можно на официальном сайте RITA.

* RITA – Торговый инновационный технологический Альянс

** Deal flow сессия – питч-сессия инвестиционных проектов

*** Искусственный интеллект / машинное обучение, «интернет вещей» / робототехника, «большие данные», компьютерное зрение, облачные технологии, дополненная / виртуальная реальность