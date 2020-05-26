На Самосыровском полигоне ТБО завершается последний этап рекультивации - биологический. Как сообщают в пресс-службе мэрии Казани, вся поверхность бывшей свалки в итоге будет покрыта деревьями, кустами и травой.

В настоящее время Самосыровская свалка полностью накрыта гидроизоляционной мембраной. На мембрану уложен метр грунта, поверх него – слой чернозема толщиной 15 сантиметров. Весь холм засеян травой "Тимофеевка", на вершине начали высаживать кустарники спиреи, всего тысячу штук. У подножия холма разместят 500 деревьев рябины диаметром ствола 3 см, их возраст – 5 лет. Эти деревья хорошо приживаются, быстро разрастаются, не нуждаются в частом поливе. Кроме того, у рябины глубокая корневая система, которая позволит дополнительно укрепить основание бывшей свалки.

Напомним, рекультивацию свалки начали в 2016 году, также сообщалось, что на месте свалки может быть построена газовая электростанция.