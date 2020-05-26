Жители Татарстана практически перестали давать взятки дорожным полицейским. Об этом в ходе опроса на портале "Дром" заявили сами респонденты, всего в нем участвовали почти 18 тысяч россиян.

На вопрос "Когда последний раз вы давали взятку инспектору ГИБДД?" 80% опрошенных из РТ сообщили, что не дают взятки, или последний раз такое случалось очень давно. Ни разу не давали взятку Госавтоинспектору 42% жителей Республики Татарстан, 38,5% – очень давно. Среди тех, кто нарушал закон вариант "2-3 года назад"

выбрали 9,6%, "в прошлом году" – 8%, ответы "в этом году" и "на днях" набрали каждый по 1%.

В целом по стране ситуация схожа – 84% россиян выбрали вариант "не давал ни разу" или "очень давно", сообщают представители портала. Как считают участники опроса, эпоха мелких взяток уходит в прошлое вместе с "засадами в кустах", стационарными постами и "фенами", все больше крупных штрафов сейчас получают за вождение в нетрезвом виде.

Напомним, подкуп сотрудника ГИБДД — уголовное преступление. В качестве наказания нарушителю предусмотрен реальный срок в тюрьме, принудительные работы или штраф. За получение взятки накажут и самих полицейских. Недавно в Казани двое инспекторов ГИБДД получили реальный срок за взятку.