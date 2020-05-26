В Казани частично перекрыто движение транспорта по ряду улиц в четырех районах города. Соответствующие распоряжения подписаны в Исполкоме города, причиной стал ремонт проезжей части.

До 30 октября ограничено движение транспорта на следующих участках:

В Вахитовском и Приволжском районе движение закрыто на улице Сайдаша, на участке от улицы Овражная до дома №23а по улице Сайдаша.

В Кировском районе движение ограничено на улице Павлика Морозова, на участке от улицы Шоссейная до дома №16 по Павлика Морозова и на улице Прудная, на участке от Залесной до дома №23 по Прудной. Также закрыт проезд на участке от автомобильной дороги федерального значения М-7 до дома №34 по улице Мастеров.

В Советском районе движение закрыто на улице 1-я Вольская, на участке от дома №49 по Сибирскому тракту до дома №32 по 1-ой Вольской.

Ранее сообщалось, что в Казани проект реконструкции подъезда к аэропорту "Казань" получил положительное заключение. На участке Оренбургского тракта будет проведен ряд работ, нацеленных на повышение безопасности движения.