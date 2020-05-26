В Татарстан придет жара, сообщают в Гидрометцентре республики.

По данным ведомства, уже завтра температура воздуха в РТ поднимется до +20..+25 градусов, в восточных районах термометры покажут +30. Ночью будет несколько холоднее: 9..14 градусов выше ноля. Ночью и утром прогнозируют дождь, местами сильный; в отдельных районах гроза. Днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на западный, северо-западный умеренный, местами порывистый сильный 15-20 м/с.

В последующие сутки также будет тепло - +7..+12 градусов ночью и +18..+23 в дневные часы, облачно с прояснениями, без существенных осадков.