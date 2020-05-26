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Фото pixabay.com

В Казани опубликован график отключения горячей воды на май-начало июня

26.05.2020, 06:14 154 0 prokazan.ru
Срок составят от двух дней до двух недель

В мэрии Казани опубликовали график отключений горячей воды, которые пройдут с конца мая по начало июня. Ограничения в подаче связаны с ремонтом и проведением опрессовок компанией "Татэнерго". 

В связи с опрессовкой тепловодов №№6, 7, 11 и текущим ремонтом тепловода №6 от Казанской ТЭЦ - 2 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 26 мая по 8 июня в жилых домах:

  • Воровского, 17/7, 19, 21, 23, 25;
  • Восход, 45;
  • Гагарина, 24, 26, 28б;
  • Декабристов, 178а, 180, 180а, 180б, 182, 184, 184а, 186, 203, 205;
  • Ибрагимова, 2, 4, 6, 12, 14;
  • Коломенская, 17;
  • Академика Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 30, 34, 71;
  • Мухамедьярова, 34.

В связи с опрессовкой и текущим ремонтом тепловода №6 от Казанской ТЭЦ - 2 (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 26 мая по 8 июня в жилых домах:

  • Воровского, 3, 3а, 7, 11, 15, 15а;
  • Восстания, 4, 4а, 6, 10, 12, 12а, 14, 18, 20, 22а, 24;
  • Гагарина, 35а, 39а, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 79а;
  • Гашека, 3;
  • Голубятникова, 13, 19а, 21а;
  • Ибрагимова, 25, 27, 29;
  • Короленко, 40, 50а, 52а, 81, 83, 85, 109;
  • Октябрьская, 1, 8, 10, 21б, 27а, 38.

В связи с опрессовкой тепловода №8 от Казанской ТЭЦ - 2 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 26 по 28 мая в жилых домах:

  • Бондаренко, 3, 6, 9, 15а, 15б;
  • Восстания, 28, 32;
  • Декабристов, 8, 10;
  • Енисейская, стр.4а;
  • Ибрагимова, 20, 22, 24, 61, 61а, 63, 63а, 83а, 89;
  • Солдатская, 3, 5;
  • С.Хакима, 3, 5, 5а, 7;
  • Чистопольская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10/8;
  • Ямашева, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27.

В связи с текущим и капитальным ремонтами тепловода №8 от Казанской ТЭЦ - 2 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 29 мая по 8 июня в жилых домах:

  • Бондаренко, 9, 15а, 15б;
  • Восстания, 28, 32;
  • Енисейская, стр.4а;
  • Ибрагимова, 20, 22, 24, 61, 61а, 63, 63а, 83а;
  • Ямашева, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 27.

В связи с опрессовкой тепловода №8 от Казанской ТЭЦ - 2 (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 26 по 28 мая в жилых домах:

  • Абсалямова, 13, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39;
  • Адоратского, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 3в, 3г;
  • Амирхана, 5, 11, 13, 15, 17;
  • Бондаренко, 4, 6а, 8, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30;
  • Козина, 3а, 3б, 5, 7;
  • Меридианная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6, 8;
  • Мусина, 1, 7;
  • Нигматуллина, 1/47, 3, 5, 11/84;
  • С.Хакима, 15, 17, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 52, 60;
  • Четаева, 10, 14, 14а, 20, 22, 24, 34а, 45;
  • Чистопольская, 12, 14, 16/15, 20а, 20б, 20/12, 22, 23, 25, 26/5, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 61а, 61б, 62, 64, 66, 68, 70, 71а, 72, 74, 76, 82, 86, 86/10, стр.88;
  • Ямашева, 29.

В связи с опрессовкой и текущим ремонтом тепловода №9 от Казанской ТЭЦ - 2 (СЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 26 мая по 8 июня в жилых домах:

  • Тэцевская, 4, 4б.

В связи с опрессовкой и текущим ремонтом тепловода №10 от Казанской ТЭЦ - 2 (СЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 26 мая по 8 июня в жилых домах:

  • 2-я Ленинградская, стр.4;
  • Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 25;
  • Белинского, 12/8, 21, 21а, 27, 29, 29а, 29б корп.1, 29б корп.2, 31, 38, 39;
  • Беломорская, 5, 6, 8/18, 10/19, 17/37, 18а, 45;
  • Годовикова, 15, 16;
  • Дементьева, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 28 корп.1, 28 корп.2, 31, 31а, 33а, 37;
  • Карагандинская, 6, 6а;
  • Копылова, 4, 5/1, 9, 12, 14, 18;
  • Кошевого, 20;
  • Ленинградская, 19в, 22, 60, 60б;
  • Лукина, 1а, 2, 3а, 4, 8, 11 корп.1, 11 корп.2, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 37, 41, 43, 45, 47, 48ж, 50, 53, 55;
  • Лядова, 9а, 15;
  • Максимова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4а, 5, 7/6, 37б, 40, 49;
  • Малая Армавирская, 9/31;
  • Молодежная, 3, 3а, 6, 8, 10, 10а, 14а, 14б;
  • Академика Павлова, 1, 6, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25;
  • Пржевальского, 2, 4;
  • Побежимова, 15, 17, 37, 39, 46, 47, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59;
  • Северополюсная, 30;
  • Симонова, 6, 15;
  • Трамвайная, 17;
  • Чапаева, 11/43, 14/7, 16, 20/19, 21, 44;
  • Челюскина, 24, 25а, 26, 28, 29, 31, 33/56, 35, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 68а;
  • Шадрина, 1.

В связи с ремонтом теплофикационного оборудования Казанской ТЭЦ-2 планируется отключение горячего водоснабжения с 29 мая по 6 июня в жилых домах:

  • Тэцевская, 9а, 11б, 13, 13а, 23.

В связи с опрессовкой тепловода №11 от Казанской ТЭЦ - 3 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 26 по 28 мая в жилых домах:

  • 2-я Юго-Западная, 3, 5, 9, 9а, 11, 26, 34, 35, 36, 37, 39;
  • Базарная, 2, 7а;
  • Вахитова, 5 корп.2, 5 корп.3;
  • Волгоградская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
  • Горсоветская, 2а, 17 корп.1, 17 корп.2, 17 корп.3, 19а, 25, 25а, 29, 33, 34;
  • Дежнева, 2 корп.1, 2 корп.2, 4 корп.1, 4 корп.2;
  • Декабристов, 83, 85, 87, 89в, 106, 106а, 106б, 110, 113, 115, 127, 129, 131, 150, 156;
  • Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8;
  • Ибрагимова, 28а, 32/20, 32а, 34;
  • Калугинская, 4;
  • Коммунаров, 1/6, 2 (секции 1-15);
  • Комсомольская, 1 (п.1-6), 2;
  • Краснококшайская, 71/9, 75а, 84, 84б корп.1, 84б корп.2, 86, 92;
  • Малая Крыловка, 27;
  • Ленская, 10;
  • Лушникова, 6, 8, 10;
  • Односторонка Гривки, 10, 48;
  • Ползунова, 5;
  • Поперечно-Базарная, 57, 59, 61;
  • Проточная, 6а;
  • Серова, 48, 51/11;
  • Соловецких Юнг, 1, 7;
  • Тверская, 5, 9б;
  • Энергетиков, 3, 5, 9;
  • Ягодинская, 25;
  • Ямашева, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
  • Яруллина, 6.

В связи с текущим ремонтом тепловода №11 от Казанской ТЭЦ - 3 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 29 мая по 8 июня в жилых домах:

  • Ибрагимова, 34;
  • Восстания, 60, 62;
  • Ямашева, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

В связи с опрессовкой тепловодов №№17, 18, 19 от котельной «Савиново» (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 26 по 28 мая в жилых домах:

  • Абсалямова, 14, 16, 18, 26, 26а, 28, 30, 32;
  • Адоратского, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 27а, 27б, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34б, 34в, 35, 36, 36б, 36в, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 66а;
  • Амирхана, 2, 2а, 4а, 6, 8а, 10, 10а корп.1, 10а корп.2, 12, 12б, 12д, 12е, 14а, 14б, 18/41, 20а, 21, 22а, 22 корп.1, 22 корп.2, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53а, 53б, 61, 71, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 91а, 91б, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109;
  • Бондаренко, 3б;
  • Волгоградская, 22, 28, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45;
  • Восстания, 25;
  • Гаврилова, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 38, 40 корп.1, 40 корп.2, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7;
  • Голубятникова, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 26а, 30;
  • Ибрагимова, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59;
  • Коллективная, 27, 31, 33, 35, 39;
  • Короленко, 31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77;
  • Академика Лаврентьева, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 16, 20, 22, 24, 24а, 26, 28;
  • Меридианная, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30;
  • Мусина, 9, 21, 23, 59а, 59б корп.1, 59б корп.2, 61а, 68, 68а, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80;
  • Четаева, 4, 5, 5а, 9, 11, 13 корп.1, 13 корп.2, 25, 27, 27а, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68;
  • Чистопольская, 15, 17, 19, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 73, 75, 77/2, 79 (п.1-24), 81, 85, 85а;
  • Чуйкова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 43/2, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59а, 59в, 59г, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 67а, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93;
  • Ямашева, 28, 30, 31, 31а (п.1-4), 31б, 32, 35, 35а, 35б, 39, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54 корп.1, 54 корп.2, 54 корп.3, 54 корп.4, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 96а, 98, 100, 101, 102, 102а, 103, 103а, 104 корп.1, 104 корп.2, 108, 110, 112.

В связи с текущим и капитальным ремонтом тепловодов №№17, 18, 19 от котельной «Савиново» (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 29 мая по 8 июня в жилых домах:

  • Адоратского, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 27а, 27б, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34б, 34в, 35, 36, 36б, 36в, 37, 38, 39, 39а, 39б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 66а;
  • Амирхана, 2, 2а, 4а, 6, 8а, 10, 10а корп.1, 10а корп.2, 12, 12б, 12д, 12е, 14а, 14б, 18/41, 20а, 22 корп.1, 22 корп.2, 22а, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 91а, 91б, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109;
  • Бондаренко, 3б;
  • Гаврилова, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 38, 40 корп.1, 40 корп.2, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7;
  • Голубятникова, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 26а, 30;
  • Академика Лаврентьева, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 16, 20, 22, 24, 24а, 26, 28;
  • Мусина, 68, 68а, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80;
  • Чуйкова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15б, 17, 19, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 33, 35, 35а, 37, 43/2, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 59в, 59г, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 67а, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93;
  • Ямашева, 74, 76, 78, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 96а, 98, 100, 102, 102а, 104 корп.1, 104 корп.2, 108, 110, 112.

Ранее в мэрии также публиковали график опрессовок компании "Казэнерго".

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