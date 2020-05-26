В Казани на 70 улицах, где совсем отсутствует уличное освещение, установят опоры и светильники. Как сообщают в мэрии города, всего разместят 1300 опор и 1700 светильников. Появится дорожное освещение, в частности, на улицах Белинского, Гагарина, 32-й Военный городок, Галактионова, Фукса, Латыпова, Тихорецкая, подъездных путях к поселку Привольный.

Всего в этом году в Казани для повышения безопасности дорожного движения на 140 местах концентрации аварий предусмотрены профилактические мероприятия. Так, помимо установки осветительных приборов, на улицы нанесут разметку: из термопластика на магистралях и краски на дорогах с менее активным потоком машин. На это потратят 250 миллионов рублей.

Ранее также сообщалось, что в Казани в концу лета должен появиться самый длинный в России трамвайный маршрут.