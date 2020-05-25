Причиной взрыва бытового газа в Казани в доме №19 на Волгоградской мог стать случайно оторванный шланг газовой колонки. Об этом со ссылкой на администрацию Кировского и Московского районов пишет "РГ".

Сообщается, что эту причину назвала сама пострадавшая девушка, она находилась в сознании, госпитализирована в состоянии средней тяжести в больницу №7.

Напомним, что хлопок газа произошел рано утром 25 мая, из многоквартирного дома эвакуировали 52 человека, часть разместили в отеле и у родственников, остальным разрешили вернуться домой. В здании будут проводить работы по укреплению конструкций, следственный комитет и прокуратура проводят проверку.