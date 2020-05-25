Полиция Казани опубликовала просьбу о содействии в розыске мужчины.

Как сообщают в МВД, сотрудники отдела полиции "Юдино" просят помощи в поиске 32-летнего Дениса Максимова. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Граждан, которые обладают какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам: 294-54-52 или сообщить в ближайший отдел полиции.